Czego nie wiesz o Słowenii

Winiety Czechy

W Czechach winiety mają postać elektroniczną i są dostępne w 3 rodzajach: na 10 dni, na 30 dni lub na 365 dni. Winietę przypisuje się do numeru rejestracyjnego pojazdu i po opłaceniu można bez obaw podróżować po wszystkich drogach płatnych w Czechach. To co również ważne, nasi południowi sąsiedzi zadbali o to, aby system ich winiet był łatwy i zrozumiały. Wszystkie samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. kwalifikują się do jednej kategorii, dlatego dopasowanie winiety do pojazdu nie jest problemem.