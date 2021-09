Czeka Cię jesienny wyjazd? Dowiedz się, jaką walizkę wybrać

Jesień to doskonały czas na krótki, a nawet dłuższy wyjazd. Po sezonie hotele są tańsze, atrakcje łatwiej dostępne, a brak tłumów na ulicach, w kawiarniach i restauracjach umila wypoczynek. Wrzesień, a nawet październik to także możliwość cieszenia się polską złotą jesienią. Miesiące te są więc idealnym czasem na wypad w góry, na Mazury czy nad morze. Marzący o cieplejszym klimacie i dużej ilości słońca zadowoleni będą natomiast z wyjazdu do Włoch, Grecji czy Hiszpanii – tam nadal temperatury przewyższają 20 stopni, a woda w morzu pozwala na kąpiele. Możliwości urlopowych na jesień jest więc co niemiara! W co jednak się na niego spakować? Jakie cechy powinna mieć walizka na jesienny wyjazd?