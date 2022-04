Czy w obliczu trudnych czasów odwołamy nasze urlopy?

Branża turystyczna nie ma lekko. Najpierw odcisnęła na niej swoje piętno pandemia, a kiedy pojawiła się nadzieja na lepszy rok 2022 – wybuchła wojna w Ukrainie. W tej sytuacji urlop w ciepłych krajach Europy znowu staje pod znakiem zapytania. I nie chodzi tylko o to, że mamy mniej pieniędzy, my się po prostu niepokoimy o to, co jeszcze może się wydarzyć w hiobowej rzeczywistości…