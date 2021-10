Czy warto wyjechać do Niemiec? Jak się przygotować?

Pamiętaj, że kiedy przyjeżdżasz do Niemiec, masz 3 miesiące na uzyskanie meldunku. Dotyczy to wszystkich osób, niezależnie czy zaplanowałeś rozpoczęcie pracy, studiów czy przyjechałeś do kraju w celach turystycznych. Meldunek uzyskasz w urzędzie miasta, w którym zamierzasz mieszkać. Dzięki temu będziesz mógł założyć konto w banku, uzyskać ubezpieczenie zdrowotne oraz ubiegać się o zasiłek.