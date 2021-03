Czy warto zwiedzać góry rowerem?

Polskie górskie trasy są przepiękne i niepowtarzalne. Czy warto odkrywać je na rowerze? Nowoczesny rower w górach – jak sprawuje się pojazd tego typu w polskich realiach?

Wycieczki górskie to znakomity sposób na odkrywanie piękna naszego kraju w dobie zamkniętych granic i nie tylko! Do Polski przyjeżdżają turyści z zagranicy, którym zależy na pięknych widokach i niesamowitych wrażeniach. My również możemy skorzystać z unikatowych walorów południowej części naszego kraju. Odpowiedni rower górski to znakomite rozwiązanie na trasach, które wymagają świetnej kondycji, jednak warto zasiąść na nim także w przypadku tych bardziej rekreacyjnych tras. W końcu dzięki tak szybkiemu środkowi transportu będziesz w stanie w okamgnieniu odkryć jeszcze więcej fantastycznych widoków. Warto zaangażować się również w pasję, jaką jest jeżdżenie rowerem górskim po polskich szlakach z powodów zdrowotnych – to szansa na poprawienie swojej kondycji i jeszcze lepsze funkcjonowanie każdego dnia. Wiele osób ma pewne obawy, że podróżowanie na rowerze w górach nie jest tak proste. Jak jest w rzeczywistości?

W Polsce każdy znajdzie coś dla siebie

Ze względu na zróżnicowanie gór w naszym kraju, bez problemu odpowiednią trasę dla swoich umiejętności i możliwości fizycznych znajdzie każdy. Czy to swobodna przejażdżka wśród krokusów, wrzosów i innych pięknych roślin po dolinie Chochołowskiej, czy bardziej wymagająca wyprawa na Babią Górę – wszystko to jest w naszym zasięgu.

Jazda rowerem po górach – co wyróżnia rowery górskie?

Rowery górskie, czyli MTB – Mountain Terrain Bike charakteryzują się specyfikacją, która odróżnia je od rowerów miejskich. Ich konstrukcja jest bardzo wytrzymała – musi zapewnić nam odpowiednią ochronę przed wstrząsami i uderzeniami. W rowerach górskich z wysokiej półki stosowane są nowoczesne materiały – w tym aluminium – które zapewniają świetną trwałość, a także lekkość. Waga roweru ma kluczowe znaczenie w jeździe górskiej – często dochodzi do sytuacji, gdzie musimy rower przenieść przez wąską ścieżkę, skały, czy głębszy potok (w przypadku ekstremalnej jazdy poza konwencjonalnymi szlakami), czy chociażby wnieść go do schroniska, czy znieść go z bagażnika samochodowego. Niska waga roweru górskiego to znakomite wsparcie dla kolarza. Rowery górskie posiadają także nieco inny mechanizm napędowy, który ma wyróżniać się większą trwałością i odpornością na losowe zjawiska – np. wpadający kamień. W końcu w górach jesteśmy zdani na samodzielne naprawy.

Czy warto wypożyczyć rower górski?

W popularnych miejscach istnieje możliwość wypożyczenia roweru górskiego. Jest to jednak zarezerwowane tylko dla modnych szlaków. Same rowery dostępne w takich wypożyczalniach nie zawsze są w idealnym stanie. Wiele osób decyduje się więc na zakup własnego roweru, którym mogą się przemieszczać gdzie i kiedy mają tylko na to ochotę. Szczególnie że dobrych modeli nie są wcale tak wysokie.

W góry rowerem – czy warto?

Jeśli odpowiednio przeliczymy „siły na zamiary” i dobierzemy trasę o odpowiednim poziomie trudności, wyciągniemy z takiej przejażdżki to, czego potrzebujemy – czy to wyładowania się po trudnym tygodniu w pracy, zbudowania kondycji, czy spalenia nadmiernych kalorii. To idealny sposób na spędzanie czasu latem, a w ekstremalnej wersji, także zimą, wczesną wiosną, czy późną jesienią.