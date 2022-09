Darmowy chleb. To miasto wprowadziło inicjatywę, jakiej jeszcze nie było

Chleb dla wszystkich

Od tego tygodnia każdy mieszkaniec Dubaju może dostać darmowy chleb za pośrednictwem inteligentnych automatów, rozmieszczonych w marketach sieci Aswaaq, w różnych częściach miasta. Po podejściu do automatu wystarczy odpowiedzieć na pytanie: "Are you in need of bread?" (Potrzebujesz chleb?), a następnie odczekać chwilę.