Dawne niemieckie obozy koncentracyjne w Polsce. Te miejsca pamięci trzeba zobaczyć

Na stronie internetowej Państwowego Muzeum na Majdanku opisano proces przyjmowania więźniów do byłego obozu. Dowiadujemy się z niego, że większe grupy osób przywożono w bydlęcych wagonach, a mniejsze w samochodach ciężarowych. Podczas transportu nie zapewniano pożywienia ani wody. Wiele ofiar zginęło podczas podróży, a ich ciała wyładowano dopiero po dotarciu do Lublina. Tym, którzy przetrwali trudną przeprawę, zabierano rzeczy osobiste i ścinano włosy wykorzystywane później jako surowiec do celów przemysłowych. Zachowało się zestawienie sumaryczne dotyczące "gospodarki włosami", z którego wynika, że do firmy Paula Reimanna w miejscowości Friedland dostarczono łącznie 730 kg włosów więźniów z Majdanka.