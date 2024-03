Disneyland otwiera prywatną wyspę. Będzie inspirowana wodnymi motywami

Członek zespołu Disney Cruise Line na Bahamach, Joey Gaskins, wyjaśnił we wpisie na swoim blogu, jakie atrakcje czekają na gości, którzy już niebawem będą mogli odwiedzić to miejsce. Będzie to przede wszystkim, jak twierdzi: "Bogata kultura, serdeczna gościnność i zapierające dech w piersiach naturalne piękno Bahamów".