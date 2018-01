Djerba (Tunezja). Wyspa tylko 3 godziny lotu z Polski

Djerba jest największą z 60 tunezyjskich wysp i niezwykle ciekawą. Sprawdź najlepsze oferty wakacji w ciepłym klimacie w dobrej cenie tak blisko od naszego kraju.

Djerba – Tunezja w pigułce

Djerba w Zatoce Kabiskiej w Tunezji jest najpopularniejsza wśród turystów w okresie jesienno-zimowym. Ciepły klimat, malownicze wybrzeże, piaszczyste plaże basenu Morza Śródziemnego i stosunkowo niskie ceny to główny powód ucieczki z zimnej i zaśnieżonej Europy . A wszystko to w odległości jedynie nieco ponad 3-godzinnego, bezpośredniego lotu z Polski na lotnisko międzynarodowe na wyspie.

Suchy i stepowy mikroklimat Djerby z przyjemną wilgotnością powietrza umożliwia plażowanie i kąpiele morskie również w teoretycznie najchłodniejszych miesiącach w roku. W zimie na Djerbie doświadczymy temperatur dochodzących do 20 st. C w ciągu dnia. Lata są niesamowicie upalne, zazwyczaj bez opadów deszczu, z temperaturami rzędu nawet 50 st. C na płaskich terenach pustynnych. Wyspa nosiła kiedyś nazwę Meninx, co oznacza brak wody. Do istotnych pod względem turystycznym obszarów jest ona jednak dostarczana specjalnymi rurociągami z Tunezji kontynentalnej.