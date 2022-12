Dlaczego roboty wyglądają jak ludzie?

Słowo "robot" po raz pierwszy zostało użyte w dramacie science-fiction "Rosso's Universal Robot", stworzonym przez czeskiego pisarza Karela Capka w 1920 r. Pochodzi ono od czeskich słów "robota" (praca przymusowa) i "robotnik" (niewolnik) użytych w jego sztuce. Pojęcie "robot" miało zatem znaczyło tyle co narzędzie, które pomaga ludziom i dzieli z nimi ciężar. W połowie XX w. w utworach science-fiction pojawiło się dużo wizerunków robotów humanoidalnych, które ukształtowały wyobraźnię opinii publicznej na temat robotów. Jednak od drugiej połowy XX w. do początku XXI w. rozwój przemysłu, urządzeń AGD, a nawet przemysłu motoryzacyjnego uświadamiał ludziom, że być może to nie roboty w kształcie człowieka mogą naprawdę poprawić wydajność i pomagać im w rozwiązywaniu codziennych problemów, ale specjalistyczny sprzęt automatyczny.