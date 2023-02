Dlaczego warto kupić ubezpieczenie na narty i snowboard?

Ubezpieczenie narciarskie – przydatne nie tylko za granicą ale również w Polsce

Ubezpieczenie narciarskie to podstawa w sytuacji, kiedy decydujemy się na wyjazd zagraniczny. Wielu turystów stawia na ten produkt jednak również, wtedy kiedy to w Polsce zamierza szusować na nartach czy snowboardzie. Chociaż w naszym kraju dostęp do opieki medycznej jest bezpłatny, to jednak w razie nieszczęśliwych zdarzeń na stoku posiadając polisę, możemy liczyć na odszkodowanie czy pokrycie kosztów rehabilitacji. Z tego powodu wybierając konkretny produkt, warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, od której będzie uzależniona kwota, jaką otrzymamy.