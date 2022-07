Dlaczego warto odwiedzić Międzydroje? "Cudowna plaża, wybrzeże klifowe, natura"

Nad Bałtykiem znajdziemy wiele interesujących miejscowości, które kuszą różnymi atrakcjami. Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek w programie WP "Newsroom", starał się przekonać turystów do tego, aby odwiedzili właśnie jego miasto. - Jeżeli chcecie przyjechać na wyspę, to wybieracie Międzyzdroje. Piękne otoczenie Wolińskiego Parku Narodowego, cudowna plaża, wybrzeże klifowe, no i natura oczywiście. Drugi aspekt to kultura. Międzyzdroje to miasto gwiazd. Nasze hasło przewodnie na ten rok mówi, że wakacje nie zwalniają od myślenia. Do tego cudowne ścieżki rowerowe - wyliczał burmistrz i dodał, że jego miasto jest doskonale skomunikowane, więc łatwo tam dotrzeć.

