Dlaczego warto pracować jako opiekunka osób starszych w Berlinie?

Pracę w opiece w Niemczech ułatwi berlińska komunikacja

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, komunikacja w Berlinie jest bardzo dobrze rozwinięta. Można stamtąd dotrzeć nie tylko do innych miast w Niemczech, ale także do różnych miejscowości w Polsce i innych europejskich krajach. Także transport miejski zasługuje na uwagę. Berlińskie metro działa już ponad sto lat, a obecnie ma aż 150 km długości i więcej niż 170 stacji. Jeśli chcemy dojechać na drugi koniec miasta, nie będzie z tym najmniejszego problemu. Pociągi kursują co kilka minut, a na dodatek można skorzystać z S-bahn. Co to jest? Niemcy nazywają tak berlińską szybką kolej miejską, która jest uzupełnieniem metra. A jeżeli wolimy bardziej tradycyjne środki komunikacji, to mamy do dyspozycji sieć autobusów i tramwajów.