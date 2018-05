Długi weekend - od 26 maja do 3 czerwca mamy drugą majówkę. Sprawdź, gdzie i za ile pojechać

Weekend czerwcowy, określany jako druga majówka, zbliża się wielkimi krokami. Gdy w okresie Bożego Ciała dobierzesz 4 urlopu, możesz się cieszyć 9 dniami wolnymi. Dla wciąż niezdecydowanych najlepsze oferty: Hiszpania i Grecja na długi weekend.

Wakacje na Fuerteventurze pełne plażowania i windsurfingu są o połowę tańsze na czerwcowy weekend (Shutterstock.com)

Fuerteventura – Wyspy Kanaryjskie na drugą majówkę

Fuerteventura znajduje się na wschodzie archipelagu Wysp Kanaryjskich, dzięki czemu średnioroczna dobowa temperatura powietrza wynosi tutaj przeciętnie 18 st. C. W najgorętszych miesiącach na wyspie nawet w upały słupek rtęci nie przekracza natomiast 30. kreski powyżej 0. Ten bliski Afryce zakątek to świetnie skomunikowana okolica (dzięki niezwykle sprawnemu transportowi autobusowemu) i ok. 150 plaż ze złocistym piaskiem. Slogan reklamowy Fuerteventury głosi, że są one najpiękniejsze na Oceanie Atlantyckim i coś w tym jest, co widzimy na przykładzie wydm okolic Corralejo czy ciekawej Popcorn Beach. Dzięki porywistym wiatrom wyspa jest rajem dla miłośników sportów wodnych przez cały rok i szalenie lubianym kierunkiem na urlop.

Wyspy Kanaryjskie last minute to świetna okazja, żeby zobaczyć wyspiarską część Hiszpanii sporo taniej, dodatkowo na ogół w formule all inclusive. Za tydzień pobytu bezpośrednio nad oceanem z bezpośrednimi przelotami z największych miast Polski, transferami i pełnym wyżywieniem zapłacimy teraz prawie o połowę mniej. Ceny zaczynają się już od 2559 zł od osoby. Gorąco polecamy Fuerteventurę na długi weekend czerwcowy!

Kreta na weekend czerwcowy

Kreta jest największą wyspą Grecji i świetnym kierunkiem dla osób dopiero rozpoczynających wielką, grecką przygodę. Rajskim plażom (jak Elafonissi z listy Natura 2000) towarzyszą tutaj strome wąwozy wpadające prosto do Morza Śródziemnego. Błękitna woda, bezchmurne niebo, mnóstwo miejsc do imprezowania do białego rana i tawern, gdzie można smacznie zjeść. Wietrze, greckie wybrzeże oferuje także błogi wypoczynek i rozwiązania dla aktywnych fanów sportu. Nadmorskie kurorty tętnią życiem w sezonie - od maja do października, stanowiąc dobrą bazę wypadową do zwiedzania pięknej okolicy i licznych zabytków. Można wynająć samochód lub przemieszczać się skuterem, co da zastrzyk adrenaliny zwłaszcza na skalistych serpentynach z oszałamiającymi widokami. Koniecznie wybierzcie się do malowniczych wąwozów, takich jak Samaria i Imbros, jaskini Dikte, ogromnego Cretequarium z gatunkami morskich ryb. Będąc na Krecie, nie można również pominąć takich ciekawych miejsc, jak ruiny minojskich pałaców, weneckie fortyfikacje czy Gortyna z pozostałościami archeologicznymi.

Kreta pełna jest wspaniałych lokalizacji nad samym morzem. Wybierając zakwaterowanie, kierujmy się opiniami hotelowych gości, a z pewnością się nie rozczarujemy. Wyspiarska część słonecznej Hellady dostępna jest na drugą majówkę już od 2274 zł od osoby za tydzień. W cenie bezpośrednie przeloty z portu lotniczego w Katowicach do Heraklionu, transfery i komfortowa formuła all inclusive w opcji last minute Kreta.

Hiszpania – Costa Almeria na majówkę

Południowo-wschodnia Hiszpania i Andaluzja to 300-kilometrowe wybrzeże z ok. 200 km pięknych plaż z takimi zakątkami, jak Roquetas de Mar, Playa de los Muertos, Playa de las Negrasm czy Cabo de Gata. Region jest nieco mniej znany w kraju niż chociażby Costa del Sol, stąd zdecydowanie rzadziej przyjeżdżają tutaj takie tłumy, jak do najpopularniejszych lokalizacji w Hiszpanii. A klimat na Costa Almeria jest niezwykle słoneczny i suchy, stwarzając jedne z najlepszych warunków do plażowania i wypoczynku na naszym kontynencie. Dobrze przygotowane, długie plaże dysponują niezłą infrastrukturą, barami tapas, a morze jest przejrzyste i czyste. Costa Almeria przyciąga także licznych naturystów. Kręci się tutaj sporo westernów (scenografia do złudzenia przypomina Dziki Zachód), jest gdzie pograć w golfa, a zimą w pobliskie góry Sierra Nevada chętnie ściągają narciarze, również spoza Europy. Miłośnicy historii nie będą zawiedzeni atrakcjami archeologicznymi na terenie Costa Almeria.

Hiszpańskie wybrzeże to świetny wybór na długi weekend czerwcowy. Na Costa Almeria znajdziemy mnóstwo 4- i 5-gwiazdkowych hoteli, bardzo wysoko ocenianych, usytuowanych przy pięknych plażach w niezłych cenach. Druga majówka samolotem z lotniska Chopina w Warszawie to wydatek 2614 zł od osoby za tydzień z pełnym pakietem wakacyjnym. Ceny w tej części wybrzeża nad Morzem Alborańskim spadają nawet o prawie 1100 zł zależnie od oferty.

Wyspa Kos – Grecja w maju

Wyspa Kos w Grecji to niewielka, acz piękna przedstawicielka Wysp Egejskich. Reprezentuje wszystko to, co wyspiarska część kraju ma dla turystów najlepszego, a jest sporo tańsza niż równie malownicze Santorini, z równie imponującymi widokami, uchodząc w rankingach za jedną z najmniej kosztownych wysp w Europie na wakacje. Turystów wciąż jest na Kos niewielu, plaże na długości 112-kilometrowej linii brzegowej są zadbane, szerokie i niezatłoczone, z łagodnym wejściem do wody (świetny wybór dla rodzin z dziećmi), część jest piaszczysta, część żwirkowa, nie kamienista, a lokalna kuchnia grecka jest tutaj naprawdę przepyszna. Na Kos znajdziemy idealne warunki do spokojnego wypoczynku, z dala od gwarnych kurortów i głośnych imprezowni. Dzięki silnym wiatrom na wybrzeżu przez pół roku trwa tutaj sezon dla miłośników takich sportów wodnych, jak windsurfing, kitesurfing i paralotniarstwo. Rowerzyści będą z kolei zachwyceni ilością tras rowerowych. Popularne są również wycieczki statkami, zarówno na sąsiednie wysepki, jak Nisyros z charakterystycznymi, białymi domkami i kraterem wulkanu, jak i do pobliskiej Turcji.

Grecka wyspa Kos tanieje na weekend czerwcowy. Wybieramy tutaj obiekty bezpośrednio przy czystych plażach, z bogatym zapleczem sportowym oraz rekreacyjnym. Za pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu na wybrzeżu Kos ze świetną kuchnią i przelotami oraz transferami zapłacimy teraz nawet o 35% taniej. All inclusive Kos w opcji last minute na tydzień to wydatek ok. 2600 zł od osoby.

