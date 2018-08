Długi weekend za "grosze". Sprawdziliśmy, ile kosztuje wypad w ostatniej chwili tanimi liniami

Wielkimi krokami zbliża się sierpniowy długi weekend. Polacy korzystają z niego równie chętnie jak z majowego. W ramach #WPnaLato postanowiliśmy sprawdzić, jakie oferty czekają na turystów, którzy na wyjazd zdecydują się w ostatniej chwili.

Tanie loty - najtańsza Skandynawia

Za kilka złotych na długi weekend nigdzie nie polecimy, ale za kilkaset już tak. Najtaniej wypada Skandynawia . Z Gdańska do Oslo polecimy 14 sierpnia wieczorem i wrócimy w niedzielę 19 sierpnia za 314 zł liniami Norwegian. Podobnie zapłacimy za loty na trasie Gdańsk-Sztokholm z Wizz Airem. Trzeba jednak pamiętać, że Skandynawia jest bardzo droga, więc koszty noclegów i wyżywienia szybko zawyżą nam niewielką kwotę wydaną na bilety. Najniższa cena za 5 noclegów w Oslo w pokoju 2-osobowym to 2232 zł. Za dwa łóżka w pokoju wieloosobowym w hostelu trzeba zapłacić od 1028 zł.

Dolce Vita tanimi liniami

Jeśli macie ochotę na włoski weekend, najtańsze bilety kupicie do Mediolanu . Polecimy tam z Ryanairem z Katowic 15 sierpnia i wrócimy w niedzielę 19 sierpnia za 551 zł. Pokój 2-osobowy w stolicy Lombardii znajdziemy w tym terminie już od ok. 500 zł. Czeka tu na turystów nie tylko stolica mody - Mediolan, ale w okolicy zobaczymy też przepiękne jeziora – Garda, Como i Maggiore oraz Alpy.

Barcelona – ukochane miasto Polaków na weekend

Do Barcelony najtaniej wybierzemy się z Warszawy. Wylot 15 sierpnia i powrót w sobotę 18 sierpnia liniami Norwegian to koszt 578 zł. Ceny noclegów są wyższe niż w Mediolanie. Za pokój 2-osobowy zapłacimy min. 800 zł. Stolica Katalonii i drugie największe miasto Hiszpanii, położone blisko wybrzeża Costa Brava, jest jednym z najchętniej odwiedzanych ośrodków miejskich w Europie. Znane przede wszystkim dzięki architekturze Gaudiego i FC Barcelona, ma do zaoferowania znacznie więcej. To świetny kierunek, jeśli poza zwiedzaniem mamy ochotę poplażować.