Dni wolne w 2020 r. Sprawdź, kiedy wypadają długie weekendy

Nowy rok już za pasem, a wielu z nas zapewne powoli zaczyna rozmyślać o tym, gdzie i jak spędzi swój czas wolny. Niestety w 2020 r. będzie znacznie mniej długich weekendów niż w tym roku. Zobacz, jak wygląda kalendarz dni wolnych i zaplanuj swój urlop.

W przyszłym roku czeka nas 6 długich weekendów, z czego jeden będzie wymagał od nas wzięcia jednego dodatkowego dnia urlopu, a inny aż dwóch dni urlopu. Jeśli zatem zaplanujemy swój urlop dopasowując go do dni wolnych ustawowo, to łącznie będziemy mieli wówczas 22 dni wolne.