Do marketu Aldi po bilety lotnicze. Jest kilka haczyków

Dyskonty czy hipermarkety przyzwyczaiły nas do tego, że można w nich kupić niemal wszystko. Teraz przyszedł czas na bilety lotnicze, które można nabyć w sieci marketów Aldi na terenie Niemiec. Oferta okazuje się jednak mniej korzystna, niż oczekiwali klienci.

Bilety, które można od stycznia kupić w marketach Aldi za naszą zachodnią granicą, są powtórką pomysłu sprzed 10 lat. W 2008 r. ogromną sensacją była możliwość nabycia za 39 euro lotów do wykorzystania na pokładzie przewoźnika Germanwings .

Tym razem współpraca jest znacznie szersza. Za kwotę 499 euro na stronie Aldi można nabyć bilety w dwie strony do m.in. Bangkoku , Hawany czy na wyspę Phuket . Jest też mały bonus – bezpłatny przejazd pociągiem na lotniska w Kolonii/Bonn i Dusseldorfie. Przy wylotach z Monachium trzeba dopłacić dodatkowe 80 euro.

Oferta nie tak korzysta, jak się wydaje

Zanim klienci Aldi ochoczo przystąpią do zakupu biletu, powinni jednak zapoznać się z regulaminem. Organizatorem kooperacji jest Berge&Meer – firma należąca do TUI, największego na świecie koncernu turystycznego. Biuro podróży zakupiło w samolotach Eurowings konkretną liczbę miejsc. Jeśli się wyczerpią, a klient nie zaakceptuje terminu zastępczego, musi zadowolić się innym kierunkiem. Jednym słowem pasażer nie ma pewności, czy będzie mógł polecieć do obranego celu w wybranym przez siebie czasie.