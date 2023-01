Do Zakopanego wracają zagraniczni turyści. Zaskakujące, z jakich krajów

- Tak duża liczba Czechów to dla nas nowość. Jest to pokłosie odkrycia przez nich Polski w lecie, kiedy to tłumnie ruszyli nad polskie morze. Raportowali to wówczas tamtejsi przedsiębiorcy. W międzyczasie odwiedzili oni Kraków, Wrocław, Warszawę i również Zakopane, do którego postanowili ponownie zawitać - tłumaczy Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, cytowany przez Gazetę Wyborczą. Okazuje się, że Czechów czy Słowaków przyciągają nie tylko stoki narciarskie, ale także hotele, w których wybierają przede wszystkim te miejsca, które oferują baseny, centra odnowy biologicznej, masaże czy SPA.