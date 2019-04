Dobra nowina dla wielbicieli Czarnobyla. Otwarto strefę na Białorusi

Ci którzy fascynują się historią wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu z 1986 roku na pewno się ucieszą. Na Białorusi otwarto bowiem strefę, która uległa największemu napromieniowaniu podczas katastrofy czarnobylskiej. Mówią na nią "zakazana strefa”.

Obszar o którym mowa, to tereny w promieniu ok. 30 km od miejsca, gdzie łączą się granice Rosji i Ukrainy. To także 95 wsi, z których po wybuchu elektrowni wysiedlono ponad 22 tys. ludzi. Jest to, największy na Białorusi, Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny.