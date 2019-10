Dobry przykład z Norwegii. Masz więcej? Podziel się z innymi

Polacy rocznie marnują 235 kg żywności. I to na osobę. W przeliczeniu na statystycznego mieszkańca. Tak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby Federacji Polskich Banków Żywności. A gdyby tak dzielić się jedzeniem?

Gdy sprawy ekologii nie przystają do naszego światopoglądu, trudno odrzucić doniesienia o głodzie i ubóstwie, z którymi borykają się nie tylko kraje trzeciego świata. To mogą być przecież nasi sąsiedzi.

Jeden z internautów na swoim profilu udostępnił zdjęcie płotu, na którym ktoś zawiesił worki z jabłkami. Zdjęcie opatrzył komentarzem: "W Norwegii, kiedy mają np. za dużo jabłek, robią to tak, żeby inni mogli się tym cieszyć. To świetny pomysł".

To samo zdjęcie rok temu pojawiło się na profilu Polacker i Göteborg. Osoba prowadząca profil opatrzyła tę fotografię następującymi słowami: "Szwedzi i Norwegowie wpadli na pomysł, jak sprawić, by nie wyrzucać owoców, których nie są w stanie zjeść. Jeśli masz za dużo jabłek w swoim ogrodzie, wywieś je na płocie, ktoś inny chętnie je zje."

Inna czytelniczka przypomina inną sytuację, którą kiedyś żyła cała Polska. "Niestety. Prawnie, nawet jak ktoś chce dać pomoc, to wygląda to kiepsko. Kiedyś z piekarni właściciel podzielił się z potrzebującymi i musiał zapłacić karę".

Czy rzeczywiście takie zachowanie to normalna taktyka u potomków Wikingów? Jedna z czytelniczek komentuje: "Mieszkałam w Szwecji 11 lat. Do tej pory widziałam tylko jak owoce marnowały się w ogrodach u Szwedów. Jabłka, śliwki, porzeczki. Wszystko na kompostownik albo zwyczajnie zostawało na drzewach i krzewach aż samo zgniło czy uschło... Szwedzi wolą kupić z marketu. Zawsze mnie to dziwiło".

A mnie zastanawia co innego. Zarówno w tym roku, jak i w ubiegłym udostępniono to samo zdjęcie. Innych fotografii pokazujących to zjawisko brak. Może to zatem jednostkowe zachowanie osoby, która wpadła na oryginalny i innowacyjny pomysł, a nie zwyczaj? A wy jak myślicie? Ale nawet jeśli ktoś rozpoczął tę "tradycję", to wpadł na całkiem niezły pomysł.