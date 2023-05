Dodatkowy podatek dla turystów w Portugalii. Masz powyżej 16 lat - płacisz

Standardowo podatki tego typu nie są wliczane do ogólnej ceny wycieczek czy innych wyjazdów zorganizowanych. Podatek turystyczny najczęściej jest płacony bezpośrednio w obiekcie noclegowym (hotelu, pensjonacie, apartamencie) przy zameldowaniu lub wymeldowaniu. Jest on osobno doliczany do rachunku rezerwacji.