Domek z Podlasia z klocków lego. Ma szansę na sławę

Łukasz Więcek z Białegostoku to uczestnik programu LEGO Masters. We współpracy z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną stworzył projekt pt. Dom z Krainy Otwartych Okiennic. Jest to model domku z Podlasia, wykonanego z klocków lego, który już dostał się do finału prestiżowego konkursu Lego Ideas.