Dostała miejsce bez oparcia. Internauci skrytykowali przewoźnika

Lot brytyjskiej linii lotniczej z Londynu do Genewy mógł być jednym z dziwniejszych, jakie przeżyła jedna z pasażerek samolotu. W cenie biletu dostała miejsce, które pozbawione było oparcia. Przewoźnik domagał się również, by zdjęcia "defektu" zostały usunięte z sieci.

EasyJet zapomniał, że przy pełnopłatnym bilecie pasażerom oprócz miejsca siedzącego należy się także oparcie. Taki fotel trafił się jednej z pasażerek i choć jest co całkowicie niezgodne z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa, to obsługa miała nalegać, by kobieta pozostała na miejscu przynajmniej do zakończenia boardingu. Dopiero gdy wszyscy pasażerowie zajęli swoje miejsca, okazało się, że zostało jeszcze kilka wolnych foteli.