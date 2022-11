Dzień Jeża. Lasy Państwowe zdradzają ciekawostki o tych ssakach

"Dokąd tupta nocą jeż?" - słowa piosenki nie wzięły się znikąd, bowiem jeże po zmroku faktycznie tuptają i to nie mało! Potrafią w jedną noc pokonać nawet dwa kilometry w poszukiwaniu pożywienia. A czym się żywią? Jak twierdzą Lasy Państwowe, mitem jest, że jeże jedzą jabłka, a także, że noszą je na grzbiecie. Te ssaki uwielbiają dżdżownice, małe gryzonie oraz jaja ptaków. Nie potrafią one polować ani na małe węże, ani nawet na żmije. Co ciekawe, jeżeli jeż jesienią nie będzie ważył minimum 700 g, to najprawdopodobniej nie przeżyje zimy, w czasie której zapada w kilkumiesięczny sen.