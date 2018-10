Egipski steward okradł pasażerów samolotu. Ale nie wzbogacił się

37-letni mężczyzna został właśnie oskarżony przed sądem o kradzież na pokładzie maszyny lecącej z Tajlandii do Dubaju. Steward przyznał się do przestępstwa.

Członek obsługi wykorzystał nieobecność braci na ich miejscach. Trzech pasażerów klasy biznesowej wstało, by podejść do siedzącego w innym miejscu źle czującego się ojca. Kiedy wrócili, odkryli, że zostali okradzeni.

Steward podszedł do pustych miejsc i przetrząsnął portfele mężczyzn. Ukradł równowartość niemal 19 tysięcy złotych. Łupem Egipcjanina stało się 2,6 tysiąca dolarów i 9 tysięcy dirhamów.

Lot odbywał się 21 czerwca. Samolot wystartował z Bangkoku. Po wylądowaniu w Dubaju maszynę przeszukała policja. Niczego nie znaleziono. Jednak w trakcie śledztwa policjanci zdołali dopasować odcisk palca z jednego z portfeli okradzionych podróżnych do linii papilarnych 37-latka.

Steward początkowo wypierał się kradzieży, w końcu jednak dał za wygraną. Trafił do aresztu 24 lipca. Został zatrzymany na lotnisku. Po pewnym czasie przyznał się do popełnionego czynu - podaje serwis The Nation, a teraz stanął przed sądem.