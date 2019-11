Ekstremalna zima w Rosji. Jest mroźniej niż na Antarktydzie

Gdy my możemy cieszyć się dość ciepłym listopadem, w Rosji zima zapanowała już na dobre. Niemal całe terytorium tego kraju pokryte jest śniegiem. Nie jest to jednak biały puch, lecz olbrzymie zaspy, które często są kilka razy wyższe od człowieka. Temperatury? -50 st. C to już norma.

Jakuck to najzimniejsze miejsce na świecie (Getty Images)

Ponad 95 proc. terytorium Rosji jest już pod śniegiem. Wolne od niego są tylko podnóża Kaukazu oraz czarnomorskie i kaspijskie wybrzeża.

Środkowa i wschodnia Syberia ma inny problem. Tu pokrywa śnieżna jest wyższa niż pół metra, a zaspy sięgają nawet kilku metrów. Tak jak nie odpuszcza śnieg, tak i minusowe temperatury zagościły w tej części świata na dobre. W Jakucji, najzimniejszym miejscu na świecie, na termometrze słupki rtęci wskazały w ostatnich dniach -52 st.

W Wierchojańsku, największym mieście w tej części Jakucji, które nazywane jest "biegunem zimna północnej półkuli" również nie jest cieplej niż -51 st. C. Tak niskie temperatury sprawiają, że Rosja stała się oficjalnie najzimniejszym terytorium na naszej planecie. Można nawet rzec, że jest mroźniej nawet niż na Antarktydzie - tam właśnie zaczęło się polarne lato. Najniższe temperatury spadają do -47 st. C.

Warto dodać, że z racji rozległości terytorialnej Rosja jest krajem, w którym są ogromnie skrajne temperatury. Gdy na wschodzie Syberii trwa zima i temperatura spada poniżej -50 st. C, to nad Morzem Czarnym termometry pokazują nawet 18 kresek powyżej zera.

Źródło: twojapogoda.pl

