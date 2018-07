Ewa Farna w promocyjnej akcji POTu. Zobacz ulubione miejsca wokalistki

Kolejny pomysł Polskiej Organizacji Turystycznej na promocję kraju zagranicą. Tym razem do współpracy zaproszono polsko-czeską wokalistkę. Hasło przewodnie kampanii brzmi "Polska oczami Ewy Farnej”.

- Ewa Farna to bardzo znana, ceniona i rozpoznawalna piosenkarka nie tylko w Polsce, ale właśnie w Czechach, skąd pochodzi. Chcemy pokazać Polskę z nieco innej strony i wykorzystać mechanizm osobistej rekomendacji. Artystka pokaże nasz kraj poprzez osobiste doświadczenia, a swoje wrażenia przekaże później w prowadzonych przez siebie kanałach w mediach społecznościowych oraz Internecie. Jestem przekonany, że w wiarygodny i ciekawy sposób pokaże, jak atrakcyjny i dynamicznie rozwijający się jest nasz kraj - mówi Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Niedawno wokalistka zamieściła na Facebooku informację o swoim udziale w kampanii promującej polską turystykę . Projekt realizowany we współpracy z Ewą Farną jest częścią tegorocznej strategii promocyjnej, opartej na innowacyjnych projektach internetowych . Artystka ma w mediach społecznościowych publikować relacje z odwiedzanych przez siebie miejsc. Relacje mają zawierać jej opinie, rekomendacje i doświadczenia związane z danym miejscem.

Na Instagramie piosenkarki możemy obejrzeć relację zatytułowaną "Varšava by me”. Na krótkich filmach Ewa opowiada o swoich ulubionych miejscach w Warszawie. Relacja skierowana jest do czeskiego grona fanów wokalistki. Wśród miejsc rekomendowanych przez piosenkarkę znajduje się m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Kopernika, Pałac Kultury, Muzeum Polskich Żydów. "Oprowadza” też wirtualnie po swoich ulubionych kawiarniach, restauracjach i pubach (np . Hala Koszyki, a nawet Bar Mleczny). Filmy przedstawiają także elementy polskiej historii oraz kultury.