Fala turystów zalała Gdańsk. I bardzo dobrze!

Nie chciałabym mówić, że przecierałam oczy ze zdumienia, ale tak było! Jak żyję, w życiu nie widziałam tylu turystów w Gdańsku po godz. 22 w niedzielę. I to był piękny widok. Ale jeszcze piękniejszy był ten, że ci turyści mieli gdzie wejść, gdzie zjeść, gdzie usiąść i nikt nie rozkładał rąk mówiąc im, że już zamknięte. Do restauracji na ul. Tkackiej czy na Wyspie Spichrzów stały kolejki kilkudziesięciu osób. "Czas oczekiwania na stolik to ok. godzina" - poinformowała zmęczona, ale zadowolona pani z obsługi. A najlepsze, że ta godzina nikomu nie przeszkadzała, bo tego wieczoru nikt nie miał zamiaru kończyć przed północą.