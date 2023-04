Fascynująca Strefa Japonii na Targach Książki i Mediów VIVELO

W specjalnie przygotowanej strefie, we współpracy z wydawnictwami, instytucjami i stowarzyszeniami związanym z kulturą Japonii, odbędą się spotkania z literaturą japońską i sztuką performatywną. W niedzielę na Targach gościem specjalnym będzie TOSHIKAZU KAWAGUCHI. Jest on autorem bestsellerowej serii "Zanim wystygnie kawa", którą pokochali czytelnicy na całym świecie. Do Polski przylatuje w ramach światowego tournee z okazji premiery 2. tomu tej niezwykle popularnej serii.