Ferie 2018. Oferty z wylotami z Katowic, Gdańska, Warszawy

Ferie zimowe 2018 w województwach lubelskim, podkarpackim, śląskim, łódzkim oraz pomorskim rozpoczynają się już 29 stycznia i potrwają do 11 lutego. Warto już teraz sprawdzić najlepsze oferty, przygotowanych specjalnie dla rodzin z dziećmi, ale nie tylko. Dokąd polecimy z najbliższych polskich lotnisk?

Wycieczki do Izraela zimą tanieją, a pogoda jest wspaniała (Shutterstock.com)

Na ferie do Turcji z Katowic

Pierwszy tydzień ferii możemy spędzić w Turcji, na ciepłej zimą Riwierze Tureckiej, w znanym kurorcie Side na wybrzeżu. Ceny za 7-dniowe wakacje z wygodną formułą all inclusive oraz przelotami z portu lotniczego w Katowicach do miejscowości Antalya będą z pewnością niższe, niż za niedługi wypoczynek w Polsce. Stylowo urządzony pięciogwiazdkowy hotel Sentido Perissia z przytulnymi pokojami z balkonami z pięknym widokiem usytuowany jest bezpośrednio przy czystej plaży. Obiekt jest świetnym rozwiązaniem dla gości w każdym wieku, z kilkoma basenami i restauracjami z bogatym menu.

Wczasy w Turcji w styczniu i lutym związane są z temperaturą powietrza oraz wody wynoszącą 16 st. C. Nieco zmarznąć możemy jedynie nocą, kiedy to słupek rtęci spada nieco poniżej 10 st. C. Turcja od lat nie spada z pierwszej dziesiątki najchętniej odwiedzanych przez turystów krajów na całym świecie. Corocznie hitem są najpopularniejsze kurorty nadmorskie, takie jak Side, Alanya, Bodrum, Antalya, Kusadasi, kraina Kapadocja, będący centrum kulturalnym kraju Stambuł czy starożytne miasta Troja, Efez, Izmir. Nowością w Turcji powoli stają się miejscowości w górach, gdzie zjeżdżają się przede wszystkim spragnieni wrażeń podróżnicy z Europy.

W kurorcie nadmorskim Belek wyróżnia się hotel Papillon Belvil Club na wybrzeżu. Oferuje super atrakcje dla całej rodziny, aquapark i urozmaicone posiłki, nie tylko ze smacznej kuchni tureckiej. To idealna lokalizacja na przyjemne spędzenie drugiego tygodnia ferii zimowych 2018.

Z Gdańska do Izraela zimą

Oficjalnym językiem Izraela jest hebrajski, w powszechnym użyciu są tutaj również język arabski oraz angielski. Rytm życia mieszkańców Państwa Izrael wyznacza kalendarz żydowski z sobotnim szabatem, dniem bezwzględnie wolnym od pracy. Spotykający się w kraju na pograniczu Azji i Afryki wyznawcy judaizmu, islamu oraz chrześcijaństwa przez lata wytworzyli ciekawą cywilizację, udany i fascynujący miks kultur europejskiej i arabskiej. To państwo na Bliskim Wschodzie w basenie Morza Śródziemnego jest bogate i pełne kontrastów. Niezwykle popularna jest w Izraelu turystyka religijna, a także do miejsc istotnych pod względem archeologicznym oraz historycznym. Pielgrzymuje się do lokalizacji z Pisma Świętego, do Ziemi Świętej, miejsc pobytu Jezusa Chrystusa, takich jak Jerozolima, Betlejem, Tyberiada, Nazaret czy Kana Galilejska. Najbardziej znani pisarze izraelscy to Amos Oz, Dawid Grossman i nieżyjący już Samuel Agnon, laureat literackiej Nagrody Nobla.

Na południu Izraela, w Zatoce Akaba, w największym w kraju, luksusowym kurorcie nadmorskim Ejlat, znajduje się obszerne zaplecze hotelowe. To jedyny morski port Izraela nad Morzem Czerwonym, głęboko wysunięty na południe. W ścisłym centrum miasta, nieopodal centrum handlowego, leży typowo miejski C Hotel z komfortowo wyposażonymi pokojami i basenem, oddalony o 1 km od piaszczystej plaży (z płatnym serwisem). W cenie tygodniowej wycieczki do Izraela przeloty z portu lotniczego w Gdańsku, transfery, śniadania i obiadokolacje.

Podczas ferii zimowych w Izraelu temperatura w ciągu dnia wynosi 18 st. C, nocą natomiast nieco się obniża. To zdecydowanie najlepszy czas na zwiedzanie kraju – latem temperatury przewyższają bowiem tutaj 30 st. C, a w miejscowościach takich, jak Ejlat w Dystrykcie Południowym, niejednokrotnie przekraczają 40 st. C. Ochłodę można wówczas znaleźć w czystym Morzu Czerwonym, gdzie żyje duża ilość morskich zwierząt, niezwykle egzotycznych, łatwych do zaobserwowania w czasie nurkowania w krystalicznej wodzie. Bezchmurne zazwyczaj, nawet zimą, niebo sprzyja kąpielom słonecznym, należy jednak pamiętać o kremach z wysokim filtrem UV. To właśnie w Izraelu w 1942 roku zanotowano najwyższą w Azji temperaturę powietrza, wynoszącą prawie 54 st. C. Zetknięcie klimatów śródziemnomorskiego, tropikalnego oraz umiarkowanego sprawia, że kraj charakteryzuje tak duża różnorodność fauny i flory. Zobaczymy tutaj pustynie, wilgotne tereny górskie, obszary leśne, palmy daktylowe, połacie mleczy, dziko rosnące irysy, lilie, tulipany, hiacynty.

Hotel Astral Nirvana Suites z basenem usytuowany jest o ok. 500 m od centrum Ejlatu, w rozrywkowej okolicy z restauracjami, barami i sklepami, w pobliżu piaszczysto-żwirowej plaży. W wybrane dni tygodnia w obiekcie odbywają się interesujące animacje dla dzieci i dorosłych. Corocznie latem w Ejlacie organizowana jest międzynarodowa impreza Red Sea Jazz Festival. W okolicy turystów szczególnie przyciągają Park Narodowy Doliny Timna, park tematyczny Miasto Królów, Ejlackie Kopalnie Kamieni i Centrum Diamentowe, Międzynarodowe Centrum Obserwacji Ptaków, Podwodne Obserwatorium i Park Morski w Ejlacie oraz Rafa Delfinów.

Gdzie na ferie samolotem z Warszawy?

Wakacje z wylotem z jednego z dwóch warszawskich lotnisk są niezwykle popularne przez cały rok wśród mieszkańców naszego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. To właśnie mazowiecki port lotniczy Warszawa-Modlin (35 km od centrum stolicy) oraz lotnisko Chopina w Warszawie, oddalone o 8 km od miasta są naczelnymi obiektami tego typu w Polsce. W najchłodniejszym miesiącach w roku z naszej ojczyzny najwięcej lata się do takich ciepłych krajów, jak Malta, Turcja, a także Egipt. Arabska Republika Egiptu stanowi idealną destynację urlopową pomiędzy grudniem a lutym dla wszystkich osób spragnionych słońca. Kurorty nadmorskie nad Morzem Śródziemnym i Morzem Czerwonym kuszą zwrotnikowym klimatem Egiptu, 10 godzinami pełnego nasłonecznienia w ciągu dnia i temperaturą, wynoszącą 23-25 st. C. Ochładza się po zachodzie słońca, a nocą przydadzą się długie spodnie, bluzy i zakryte obuwie.

Hotel Resta Reef Resort leży jedynie 3 km od portu lotniczego Marsa Alam, na który dolecimy z lotniska Chopina w Warszawie. Bardzo krótki transfer jest niezwykle wygodnym ułatwieniem dla rodzin, zwłaszcza z małymi dziećmi. Dodatkowo wszędzie stąd blisko, a posiłki są dość urozmaicone i smaczne. Obiekt usytuowany jest na malowniczym wybrzeżu nad Morzem Czerwonym w zadbanym ogrodzie. Dysponuje bogatą formułą all inclusive, włącznie z nocnymi przekąskami (posiłki głównie w postaci bufetu), basenami, beach barem oraz licznymi atrakcjami dla najmłodszych turystów. Bezpośrednio przy hotelu prywatna, piaszczysta plaża z pomostem oraz ładną skałą koralową tuż przy wejściu do wody.

Do Egiptu corocznie przybywa kilkanaście milionów przyjezdnych, generując z turystyki ok. 10% krajowego PKB. Największymi atrakcjami turystycznymi Egiptu są takie miejsca, jak stolica Kair, Giza z wyjątkowymi piramidami, Aleksandria ze słynną Bibliotheca Alexandrina, Asuan, Luksor, Dolina Królów. Warto odbyć również wycieczkę po Nilu, nurkować przy wrakach zatopionych statków, z których część zatonęłą podczas drugiej wojny światowej, a także odwiedzić jedną z oaz na egipskiej pustyni. Polecamy również stanowisko archeologiczne Abu Simbel (większość tego rodzaju miejsc można swobodnie zwiedzać), obiekty sakralne dookoła Jeziora Nasera, Synaj (Górę Mojżesza), Klasztor św. Katarzyny czy podwodny Park Narodowy Ras Muhammad nieopodal Sharm El Sheikh, pierwszy taki w kraju. Nad bezpieczeństwem turystów i możliwością spokojnego zwiedzania w Egipcie stale czuwa tzw. policja turystyczna, która eskortuje zorganizowane wycieczki w część ze strategicznych punktów kraju. Dodatkowo nieumundurowani agenci oraz zbrojne siły bezpieczeństwa patrolują potencjalnie groźne miejsca.

W kurorcie Sharm El Sheikh wyróżnia się hotel Coral Hills Resort z opcją all inclusive. Za tygodniowe zimowe wakacje w Egipcie podczas ferii z wylotem 30 stycznia z Warszawy zapłacimy aż o ponad 30% mniej. Okolica jest świetnie skomunikowana, a bezpłatne hotelowe busy kursują do centrum Naama Bay (7 km dalej) oraz na cztery najbliższe, piękne plaże – darmowy serwis plażowy na dwóch z nich. To gratka dla fanów nurkowania i snorkelingu.