Ferie w PRL-u. Znad morze jeździliśmy... nad morze

Zima, co w latach 80. nikogo nie dziwiło, trzymała do końca lutego i przez blisko dwa miesiące codziennie ślizgaliśmy się na własnej roboty lodowisku. Na łyżwach, butach i popularnych wtedy dopinanych do butów podwójnych płozach. Co jakiś czas lodowisko wymagało ponownego polewania, a nawet donoszenia śniegu, a jego powierzchni daleko było do gładkiej tafli, ale zabawa była znakomita.