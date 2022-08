Fidel to miejsce usytuowane w samym sercu sopockiego kurortu - koktajle, kuchnia karaibska, niezapomniane wieczory!

Fidel to również koktajlbar. Jeśli wasze podniebienie potrzebuje czegoś nowego, to kreatywność barmanów ten głód z pewnością zaspokoi. Można ich poprosić o coś własnego, spoza karty, lub spróbować pozycji autorskich. Opcji jest zatem całe mnóstwo. I właśnie na tej podstawie można wnosić dlaczego ściany Fidela w weekendy pękają w szwach! Jeśli chcecie zrobić rezerwacje stolika na weekend, to lepiej dzwonić z pytaniem o miejsce z tygodniowym wyprzedzeniem.