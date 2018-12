Fikcyjna wyspa na oceanie. Jest codziennie "odwiedzana" przez wiele osób

Wyspa Null jest chętnie odwiedzana, ale jedynie wirtualnie. To dlatego, że w rzeczywistości nie istnieje. Wymyślono ją w 2011 r.

Kilkaset mil od zachodniego wybrzeża Afryki , w Zatoce Gwinei , samotna boja pogodowa unoszona jest przez fale. Służy do badań oceanicznych i w skrócie nazywana jest PIRATA. Zbierane przez nią dane pomagają prowadzić badania naukowe nad klimatem i ulepszać prognozowanie pogody.

Stacja jest zacumowana dokładnie tam, gdzie równik przecina południk zerowy. Jego współrzędne wynoszą zatem 0,0. Stąd nazwa "null". To miejsce ma niewielkie znaczenie, ponieważ nie ma tam nic poza wodą, ale współrzędne 0,0 są jedne z najbardziej geotagowanych miejsc na Ziemi .

Kiedy użytkownik popełni literówkę, bądź system popełni błąd, to wynik przedstawiany jest jako 0°N 0°E - czyli w ten sposób na fikcyjną wyspę Null trafiają codziennie tysiące osób. Być może i ty byłeś wirtualnie w tym miejscu, na przykład robiąc zdjęcie smartfonem. Jeśli masz w telefonie wyłączoną funkcję oznaczania geograficznego, zapisze on w danych wartości zerowe zarówno dla szerokości, jak i długości geograficznej. Nic więc dziwnego, że duża liczba adresów jest mapowana do tego fikcyjnego miejsca na Atlantyku.