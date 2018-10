Francuzi przeprowadzają się na Węgry. Uciekają przed imigrantami

Coraz więcej mieszkańców kraju na Sekwaną wybiera Budapeszt na nowe życie. Wynika tak z reportażu pokazanego we francuskiej telewizji.

"Węgry: ziemia obiecana" - to tytuł filmu dokumentalnego. Autorzy materiału wyemitowanego przez France Info badali, co skłania Francuzów do przeprowadzki nad Dunaj.