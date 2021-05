Gdańsk. Finał Ligi Europy UEFA przyciągnął turystów

Niestety we wtorek wieczorem doszło też do przykrego incydentu. Grupa pseudokibiców z Gdańska pobiła przyjezdnych z Wielkiej Brytanii. Sprawę skomentowała na Facebooku prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. "Drodzy kibice Manchester United i Villarreal, wszyscy goście, którzy przyjechaliście do Gdańska - zawsze jesteście u nas mile widziani i serdecznie witamy Was w naszym mieście".