Gdańsk Tattoo Konwent 2022 zawinął do portu

Powrót do źródeł

Tattoo Konwent to największy w Polsce cykl konwencji tatuażu od lat przyciągający osoby związane ze środowiskiem tatuatorskim i piercerskim. Formuła imprezy jest niezwykle atrakcyjna zarówno dla twórców oraz członków branży, jak i uczestników odnajdujących w tatuażu hobby i sposób na życie. Pierwsi z nich doceniają konwentową formułę targów, na których regularnie spotykają swoich znajomych po fachu, drudzy – mają wyjątkową okazję, by zobaczyć w jednym miejscu setki tatuatorów, zapoznać się z panującymi trendami lub po prostu spędzić czas z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Uczestnicy Tattoo Konwentu podchodzą do gdańskiej edycji z wyjątkową sympatią i sentymentem. To właśnie w Trójmieście narodziła się idea festiwalu, z każdym rokiem stopniowo poszerzającego swój zasięg.