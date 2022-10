Gdzie na ferie zimowe w dobrej cenie?

Możecie spytać: ale co robić nad morzem zimą? Tutaj dużą rolę odgrywa sam hotel nad morzem, do którego się wybierzemy. Warto poszukać takiego, który ma bogaty program animacji dla dzieci i dorosłych. Duży wybór atrakcji to gwarancja dobrze spędzonego czasu w czasie niepogody i alternatywa dla przepełnionego gośćmi hotelowego basenu. Hotel powinien mieć także SPA z ofertą masaży i sauny w których wygrzejemy się po mroźnym spacerze. We wspomnianym Jarosławcu mieści się Hotel Szlak Bursztynowy, jeden z najlepiej ocenianych obiektów nad morzem, który w tym roku proponuje program "Zmysłowe Ferie nad Morzem" - propozycja animacji dla całym rodzin z dziećmi odkrywająca przez 7 dni jak działają nasze zmysły.