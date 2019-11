WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Materiał Partnera Góry + 5 nartysnowboardwłochynarty tyrolośrodki narciarskie 36 min. temu Gdzie na narty do Włoch? Narty Włochy 2019/2020 - najciekawsze ośrodki Gdzie warto pojechać na narty do Włoch? Jakie włoskie ośrodki narciarskie warto odwiedzić? Jakie atrakcje dla miłośników białego szaleństwa oferuje Południowy Tyrol? Podziel się Gdzie na narty do Włoch? (Materiały prasowe) Gdzie na narty do Włoch? Region z najciekawszymi ośrodkami narciarskimi Słoneczna pogoda, malownicze krajobrazy "bladych gór”, nowoczesna infrastruktura i białe stoki niezależnie od pory roku to tylko mała część tego, co kurorty w Południowym Tyrolu mają do zaoferowania miłośnikom białego szaleństwa. Sprawdź, co oferuje narciarzom ten niezwykły włoski region i gdzie w Południowym Tyrolu czeka na ciebie najwięcej atrakcji. Jakie ośrodki warto odwiedzić, by uniknąć tłoku na stokach i w pełni wykorzystać wyjazd na narty? Narty we Włoszech – niezwykły klimat Południowego Tyrolu Południowy Tyrol jest najbardziej wysuniętym na północ regionem Włoch. To tu mieszczą się wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO "blade góry” Dolomity. W cieniu ich unikalnych formacji skalnych i majestatycznych surowych szczytów odbywa się nieprzerwane zimowe szaleństwo. Jako że w Południowym Tyrolu przez ponad 300 dni w roku świeci słońce, a stoki są zawsze ośnieżone, panują tu doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. Sezon narciarski trwa tu od października do wczesnego maja. Dobrze przygotowana, nowoczesna infrastruktura południowotyrolskich kurortów – liczne wyciągi, kolejki linowe i zadbane trasy o zróżnicowanej trudności sprawiają, że uprawianie narciarstwa jest jeszcze przyjemniejsze, a nauka prostsza. Dużą zaletą jest to, że na tutejszych stokach jest zdecydowanie mniej tłoczno niż choćby we Francji i Szwajcarii, przy czym niezwykły krajobraz Dolomitów wcale nie ustępuje alpejskim widokom. Dodatkowo panuje tu atmosfera życzliwości wobec turystów, okraszona włoskim dolce vita, zachęcającym do czerpania z życia nowych doświadczeń i przyjmowania ich z ciekawością oraz pasją. To podejście widać nie tylko na stoku, ale również w schroniskach i restauracjach, gdzie po uprawianiu sportu można się zrelaksować, spróbować przepysznych dań alpejskiej i śródziemnomorskiej kuchni, win i serów oraz nabrać energii i ochoty na jeszcze więcej białego szaleństwa. Materiały prasowe Podziel się Obereggen i Carezza w Południowym Tyrolu – idealne miejsce na narty we Włoszech Rejon Val d’Ega/Eggental znajduje się w samym sercu Dolomitów (wpisanych na Listę Światowego Dzieciństwa UNESCO). Mieszczą się w nim między innymi ośrodki narciarskie Obereggen i Carezza. Warto je odwiedzić, ponieważ dostosowane są do potrzeb narciarzy o każdym stopniu zaawansowania. Coś dla siebie znajdą tu zarówno początkujący, jaki i doświadczeni miłośnicy białego szaleństwa. Obereggen przyciąga entuzjastów sportów zimowych przede wszystkim 48 kilometrami* zróżnicowanych tras zjazdowych* i szczytami wysokości od 1550 do 2500 m. Jest tu też aż 18 wyciągów i dwa dodatkowe tory saneczkarskie oraz imponujący Snow Park z atrakcjami dla dużych i małych miłośników białego szaleństwa (dostępny także nocą). Można także obrać kierunek na niesamowite szklaki turystyczne. W rejonie znajduje się też wiele schronisk, w których można wypocząć, zjeść pyszny alpejski lub śródziemnomorski posiłek, posmakować wina oraz rozkoszować się atmosferą dolce vita. Rodzice nie muszą się też obawiać o atrakcje dla dzieci. Obereggen zapewnia trzy specjalne strefy przeznaczone dla najmłodszych oraz możliwość pozostawienia pociech pod opieką wykwalifikowanej kadry pracowniczej na czas, w którym dorośli chcą sami skorzystać ze stoków. Co ciekawe, w ośrodku dogodnie zjeżdżać na nartach można nie tylko za dnia, ale i wieczorem. Trzy razy w tygodniu 1,6 km trasa w Obereggen zostaje oświetlona w godzinach między 19:00 a 22:00, dzięki czemu niestrudzeni miłośnicy białego szaleństwa mogą spędzić czas na stoku także po zmroku. Doskonałą przygodą jest pokonanie unikatowej wieczornej trasy i powrócenie na szczyt 8-osobową kolejką gondolową z widokiem na rozświetlony stok. Na terenie ośrodka znajduje się również oświetlana nocą 2,5 km trasa saneczkowa, z której także warto skorzystać wieczorem. Ośrodek narciarski Carezza również ma wiele do zaoferowania. Mieści się bezpośrednio pod masywem Rosengarten. Można z niego podziwiać również widoki na malownicze pasmo górskie Latemar. Zapewnia wiele doskonale przygotowanych tras zjazdowych (41 km) o różnym poziomie trudności (55% łatwych tras niebieskich, 30% trudniejszych czerwonych, 15% czarnych tras dla zaawansowanych narciarzy) oraz dostęp do 14 wyciągów, 1 toru saneczkowego i 16 km tras narciarstwa biegowego. Warto tu także wybrać się na wyprawę zimową trasą spacerową lub ścieżką do wędrówek na rakietach śnieżnych i odwiedzić jedno ze schronisk w tym górskim rejonie. Przyjeżdzający do Carezza również mogą skorzystać ze Snow Parku, szczególnie polecanego miłośnikom zjazdów freestylowych. Przeszkody o różnym poziomie trudności (od łatwego po średnio trudny), sprawiają, że tory mogą odwiedzać nie tylko wprawieni narciarze i snowboardziści, ale i osoby, które dopiero się uczą i chcą spróbować nowych wyzwań. Rodziny z dziećmi także mogą spędzić tu miło dzień, dzięki specjalnie przygotowanej trasie Family Fun Line. Co istotne Snow Park w ośrodku Carezza zapewnia również wygodny dostęp do szkół narciarskich i trenerów dziecięcych. Dzięki czemu nauka zjeżdżania już od najmłodszych lat jest przyjemniejsza i szybsza. W ośrodku jest także możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego, więc można nauczyć się czegoś i skorzystać ze stoków nawet przy spontanicznym wyjeździe. Ponadto warto wiedzieć, że zarówno atrakcje w Carezza, jak i Obereggen są częścią największej sieci narciarskiej w Europie (Dolomiti Superski). Można więc korzystać z nich w ramach jednego skipassu, swobodnie przemieszczając się między ośrodkami. Poznaj ośrodki narciarskie Obereggen i Carezza Materiały prasowe Podziel się Jak dotrzeć do Południowego Tyrolu? Ośrodki Carezza i Obereggen mieszczą się zaledwie 20 minut drogi od miejscowości Bolzano/Bozen, głównego miasta Południowego Tyrolu, do którego dotarcie jest stosunkowo łatwe z Polski. Najpopularniejszy jest lot samolotem. Najbliższe lotniska znajdują się w Weronie albo Insbrucku, ale łatwy dojazd można uzyskać także z innych portów lotniczych – Wenecji, Bergamo, Mediolanu lub Monachium. Przelot nie jest długi. Trwa ok. 2-4 godzin w zależności od lotu i tego, czy pojawia się konieczność przesiadek. Wiele osób decyduje się na odwiedzenie Południowego Tyrolu również samochodem. Wystarczy obrać trasę Brennerpass lub kierować się drogą brennerską (niem. Brennerstraße). Z Warszawy na miejsce dojedziemy w blisko 15 godzin, a z Krakowa nawet w 11 godzin. Ostatnią możliwością jest podróż kolejowa. Najlepiej ruszyć w kierunku Monachium lub Wiednia, a później obrać trasę Monachium – Innsbruck – Brennero/Brenner – Bolzano/Bozen lub Wiedeń – Salzburg – Innsbruck – Brennero – Bolzano.