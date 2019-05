Gdzie nad morzem spędzić wakacje?

Wakacje nad morzem dla całej rodziny? Tylko w hotelu Szlak Bursztynowy w Jarosławcu! Jeden z najlepiej ocenianych hoteli nad morzem przygotował ofertę wakacji dla całej rodziny. Teraz do 30 proc. taniej za pobyt oraz dwoje dzieci gratis!

4-gwiazdkowy hotel Szlak Bursztynowy to nowy, luksusowy obiekt zlokalizowany 150 m od plaży, przy 200-letniej latarni morskiej. Posiada 35 komfortowych pokoi, a niemal połowa to pokoje o podwyższonym standardzie i apartamenty. Inspiracją wnętrz były najlepsze tradycje architektoniczne Pomorza.

Hotel Szlak Bursztynowy będzie świetnym wyborem dla osób planujących urlop z dziećmi! Gospodarze przygotowali specjalny pakiet atrakcji dla najmłodszych gości. Do dyspozycji gości (nie tylko dzieci!) jest sala multimedialna z konsolami do gier oraz grami planszowymi. Dzieci do 4 lat, śpiące na łóżku z rodzicami przebywają bezpłatnie. Bezpłatnie przebywa również jedno dziecko do lat 11.