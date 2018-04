Gdzie pojechać na tanie wakacje z dzieckiem? Wybraliśmy Egipt, Tunezję i Bułgarię

Wakacje z dzieckiem nie muszą kojarzyć się z męczącym, wieloetapowym planowaniem, nudzącym się na wczasach maluchem i naszym złym humorem. Sprawdź, gdzie warto wybrać się całą rodziną, żeby nie przepłacić i przywieźć wspaniałe wspomnienia oraz opaleniznę ze wspólnego wypadu nad ciepłe morze.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Shutterstock.com)

Gdzie pojechać z dzieckiem?

Wakacje szkolne to najlepszy moment na pokazanie pociechom innej kultury, nieznanych kontynentów i podróżniczego stylu życia. Okazja do nauki spędzania wolnego czasu, efektywnego relaksu i ładowania baterii oraz wspólnego spędzenia urlopu w rodzinnej atmosferze. Czym kierować się przy wyborze kierunku na wyjazd na wczasy z dziećmi latem? Liczą się atrakcyjność oferty pod kątem możliwości uczestnictwa w lokalnych rozrywkach, jedynie kilka godzin lotu (najlepiej bezpośredniego, bez żadnych przesiadek), niewielka odległość hotelu od lotniska oraz cena takich wakacji. Istotna jest także pewna pogoda, kuchnia na miejscu, animacje, rodzinne pokoje i oczywiście bezpieczne otoczenie.

Najbardziej dostępne cenowo i niedrogie pozostają Egipt, Tunezja oraz Bułgaria. Wszystkie dostępne samolotem, z urozmaiconym hotelowym menu i ciekawą ofertą rozrywkową dla dzieciaków w każdym wieku.

Egipt - wakacje z dziećmi dla całej rodziny

Egipt to całoroczny hit wśród turystów z Europy, ze świetną infrastrukturą i zapleczem noclegowym. Kiedy u nas chlapa i śnieg, Polacy uciekają na wakacje do Egiptu poplażować, korzystać z kąpieli w ciepłym morzu, zwiedzać oszałamiające zabytki i szarżować po pustyni. Wczasy w kraju faraonów to świetne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi właśnie ze względu na pewną pogodę oraz całą masę atrakcji dla najmłodszych (rodzice również nie mają okazji się tutaj nudzić). W Egipcie wybierajmy spore i znane kurorty nadmorskie, gdzie prawie każdy z obiektów hotelowych usytuowany jest w pierwszej linii brzegowej, często z prywatną plażą, z bezpłatnym serwisem plażowym. Odległości są niewielkie, a do centrum zazwyczaj zewsząd blisko, choć początkowo łatwo się zgubić na ogromnych terenach należących do kompleksów. Te najlepsze z nich dysponują własnymi aquaparkami, ładnymi basenami, licznymi zjeżdżalniami dla dzieci, ofertą sportową dla najmłodszych, specjalnym karaoke czy jazdą konną. Kluby i wykwalifikowana kadra opiekunów pozwoli za to dorosłym bezproblemowo znaleźć w Egipcie całkiem dużo czasu dla siebie, uda się więc wrócić jak po prawdziwych wakacjach.

Tunezja - wczasy za niewielkie pieniądze

Kolejny raz wróciła moda na wakacje w Tunezji. I nie ma się co dziwić - wszak tańszych ofert na tygodniowy rodzinny wypoczynek przez cały rok oprócz Turcji raczej nigdzie nie znajdziemy. Dodatkowo nierzadko na terenie należącym do hotelu będzie okazja spróbować sił w windsurfingu, żeglarstwie, minigolfie, tenisie, pojeżdżenia na rowerach i wspólnego oddania się rodzinnym rozrywkom. Wybierając bezpośrednie loty (przykładowo z Warszawy, Poznania, Katowic czy Gdańska) z transferami z lotniska i komfortową formułę all inclusive, za 7-dniowe wczasy w Tunezji zapłacimy nawet jedynie około 2 tysięcy złotych za osobę. Większe z miejscowości są bardzo dobrze skomunikowane z całą okolicą, można więc śmiało podróżować z maluchami do najciekawszych miejsc w regionie czy na samodzielnie zorganizowane wycieczki, jednocześnie nie przepłacając za połączenia autobusowe. Dodatkowo przystanki najczęściej znajdują się bezpośrednio przed wejściami do największych obiektów hotelowych, co jest wygodnie podczas wyjazdu z małymi dziećmi.

Latem w tym kraju będzie bardzo gorąco, nie zapominajmy więc o kremach z bardzo wysokimi filtrami UV, nakryciach głowy i piciu dużej ilości płynów. Czerwiec w Tunezji to temperatury rzędu 33 st. C w ciągu dnia i 18 w nocy, lipiec i sierpień natomiast przyniosą nawet 37-stopniowe upały. Woda morska nagrzewa się do 25-27 st. C, co przy 11 godzinach pełnego nasłonecznienia stwarza idealne warunki do morskich kąpieli i uprawiania sportów wodnych.

Bułgaria - Słoneczny Brzeg wciąż kusi

Ciepła Bułgaria od lat przyciąga tłumy turystów. Szalenie popularny Słoneczny Brzeg jest idealną destynacją na rodzinne wakacje. Króciutki lot z najważniejszych polskich miast, ogromna ilość słońca, śliczne, szerokie i piaszczyste plaże stwarzają wspaniałe warunki do familijnego odpoczynku. Przy brzegu morze jest płytkie, bardzo ciepłe, a wejście łagodne i niekamieniste, co stanowi świetne rozwiązanie przy najmłodszych pociechach.

Shutterstock.com Podziel się