Głupota i okrucieństwo. Leśny drapieżnik pracuje jako model

Ten olbrzym z całą pewnością wyróżnia się spośród tłumu mopsów i miniaturowych świń. Stepan jest rosyjskim niedźwiedziem i ma 2,5 m wzrostu. Na co dzień pracuje jako model. Czy to naturalne środowisko dla dzikiego leśnego zwierzęcia?

Ważący przeszło 300 kg drapieżnik leśny pojawia się regularnie w sesjach zdjęciowych z modelami reklamującymi bieliznę. W Rosji Stepan stał się symbolem sensualności. Kultową postacią, ikoną narodową. Za sesję w towarzystwie niedźwiedzia, jego właściciele liczą sobie ok 10 tys. rubli (ok. 600 zł).

Svetlana i Yuri Panteleenko, właściciele gwiazdy rosyjskiego Instagrama twierdzą, że uratowali niedźwiedzia przed trafieniem do "małego zoo". Od tego czasu ta nieortodoksyjna rodzina mieszka w domku w lesie. Wielu jednak krytykuje ten nienaturalny układ.

- Na wolności ten niedźwiedź wędrowałby po kilometrach leśnych terenów. Żyłby aktywnie i intensywnie i nawet do głowy by mu nie przyszło, żeby występować za pieniądze w sesjach fotograficznych. Pozowanie z modelami strojów kąpielowych to nie jest naturalna czynność w pełni dorosłego, syberyjskiego niedźwiedzia brunatnego – mówiła Lisa Wathne z amerykańskiego Towarzystwa Humanitarnego w rozmowie z magazynem "Cosmopolitan".