Górskie szlaki zimowe dla początkujących

Górska wyprawa zimą – o czym trzeba pamiętać?

Zanim wybierze się dostosowany do własnych możliwości górski szlak, do zimowego wypadu należy dobrze się przygotować. Istotna jest kondycja – warto popracować nad nią już podczas cieplejszych miesięcy. Oprócz tego kluczowa sprawa to stosowne obuwie, odzież i sprzęt. Jakie buty w góry zimą sprawdzą się najlepiej? Na rynku dostępne są trekkingowe modele całoroczne. Na łatwiejsze, niżej położone szlaki sprawdzi się także obuwie hikingowe. W przypadku zimowej wyprawy powinny mieć wysoką cholewkę, membranę oraz być wzmocnione na przodzie oraz z tyłu.