Góry, morze, a może Mazury? Mniej oblegane, a bardzo atrakcyjne miejsca, idealne na weekend majowy

Spacer po sopockim molo, a może wędrówka nad Morskie Oko? Takie pytanie zadaje sobie teraz wiele osób. Choć Polska ma do zaoferowania setki wspaniałych miejsc, większość turystów za cel majowych wyjazdów obiera najbardziej oblegane atrakcje naszego kraju.

Wyspa Wolin i Delta Świny, czyli nad morze bez tłumów

Zobacz też: Jak wygląda życie restauracji "od kuchni"? Sprawdziliśmy to dla was

Zapomniane góry, czyli szlakiem mitów i podań

Jeśli marzymy o majówce w górach, ale odstrasza nas wizja tłumów na szlakach, zrezygnujmy po prostu z najbardziej obleganych miejscówek. Długi weekend to świetna okazja, by wybrać się na mniej uczęszczane szlaki, które oferują nie tylko wspaniałe widoki, ale też dreszczyk emocji.

W poszukiwaniu niedostępnych, rzadko uczęszczanych, ale niesamowitych szlaków warto udać się w Góry Bielskie, które choć należą do Sudetów, często porównywane są do Bieszczad.

Niewydeptanych ścieżek jest tu naprawdę sporo. Choćby w rezerwacie Puszcza Śnieżnej Białki, którą porastają sędziwe jawory. Przez lata niedostępny las stanowił idealną kryjówkę dla przemytników i kłusowników, a do dziś to jedno z najdzikszych miejsc w Sudetach.

Najstarsze góry w Polsce, nie cieszą się taką popularnością wśród turystów jak młodsze i wyższe pasma. Już choćby z tego powodu Góry Świętokrzyskie to idealny kierunek na majowy wypad. Wśród licznych malowniczych i niezbyt trudnych szlaków, jednym z najpopularniejszych jest Szlak Królewski, który prowadzi na szczyt Łysej Góry i znajdującego się na nim sanktuarium ‒ Świętego Krzyża. Kryje on fragmenty krzyża Jezusa, od którego pochodzi nazwa całego województwa.

Park Mużakowski, czyli polsko-niemiecki cud architektury ogrodowej

To niezwykłe miejsce powstało w XIX w., za sprawą księcia Hermana von Puckler-Muskau. Zakochany w ogrodach arystokrata postanowił założyć park inspirowany angielską sztuką ogrodniczą. Od początku nie był to jednak zwykły park… Książę działał z rozmachem i po obu stronach Nysy Łużyckiej zaprojektował przestrzeń o powierzchni ok. 700 ha, która miała być obrazem namalowanym wspólnymi siłami natury i człowieka.

XX wiek nie był dla ogrodu łaskawy ‒ wojny, a potem komunistyczne rządy omal nie doprowadziły do jego zniszczenia… Na szczęście do tego nie doszło i dziś możemy podziwiać ten cud zielonej architektury, nie martwiąc się nawet, że podczas spaceru przekraczamy granicę państwową.

Znaczna część ogrodu leży po polskiej stronie. Jednak jego najpiękniejsze fragmenty, z pałacem i głównymi ogrodami znajdują się po stronie niemieckiej. Cały Park Mużakowski, będący polsko-niemieckim obiektem transgranicznym, został wpisany listę UNESCO jako wybitne dzieło europejskiej architektury ogrodowej XIX w.

Park można zwiedzać pieszo, konno, rowerem, a nawet w bryczce, indywidualnie lub z przewodnikiem. Co ważne do ogrodów możemy wejść bezpłatnie każdego dnia w roku o dowolnej porze. A czekają w nim prawdziwe cuda… Romantyczna ścieżka Sary prowadząca malowniczym wąwozem do pięknego Mostu Arkadowego. Podwójny Most i Most Angielski, które łączą polską część parku z niemiecką. Nowy Zamek ‒ najważniejsza parkowa budowla oraz wspaniałe mosty: Książęcy, Królewski, nad Wąwozem czy wiadukt.