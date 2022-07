Góry, plaża, termy i rowery, czyli pomysł na rodzinne wakacje na Słowacji

Niezaprzeczalną zaletą Słowacji jest jej położenie. Do Tatrzańskiej Łomnicy dojedziemy tu z Zakopanego zaledwie w godzinę, co zresztą od wielu sezonów chętnie wykorzystują narciarze skuszeni świetną infrastrukturą oraz różnorodnością tras zjazdowych. Jednak nasi sąsiedzi zadbali, by oferta turystyczna była równie atrakcyjna podczas najcieplejszych miesięcy w roku – i to nie tylko dla miłośników górskich szczytów, ale także wypoczynku nad wodą.