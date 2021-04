Grecja, czyli wakacyjny kierunek Polaków. Życie codzienne oczami naszej rodaczki

Da się dostrzec niepokój związany ze szczepionkami. Mimo wszystko ludzie się jednak szczepią. Złośliwi twierdzą, że gdyby szczepionki były, np. drogie lub dostęp do nich był utrudniony, to wtedy Grecy by się buntowali i ich stosunek do szczepień byłby inny. Walczyliby, by były w zasięgu ręki dla każdego.