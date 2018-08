Grecja to nie tylko plaże. Najpiękniejsze greckie miasta

Pogoda w Grecji jesienią wciąż sprzyja zwiedzaniu interesujących miejsc i zabytków światowej klasy. Warto to wykorzystać i wybrać się do pięknych miast Grecji o znaczeniu historycznym, zwłaszcza, jeśli plażowanie nie jest naszym priorytetem.

Ateny – Attyka w Grecji kontynentalnej

Stolica Grecji, Ateny, usytuowana jest w regionie zwanym Attyką. To duże miasto uwielbiają turyści z całej Europy i chętnie przyjeżdżają tutaj na długie weekendy oraz dłuższe pobyty ze zwiedzaniem. A na miejscu zdecydowanie jest co zobaczyć i nie chodzi jedynie o zabytki antycznej kultury. Sami Grecy określają Ateny mianem największej wsi w kraju, co ma związek z atmosferą intymności oraz miksem światowych marek z typowo tureckimi bazarkami, obecnością zwierząt hodowlanych na ulicach i konnych zaprzęgów tuż obok znanych restauracji z pyszną grecką kuchnią. 7 tysięcy lat historii miasta zaowocowało ciekawymi krajobrazami krzyżówki wschodnich i zachodnich metropolii, sporym natężeniem ruchu ulicznego, bogatym życiem nocnym, licznymi kawiarenkami i tawernami. Na zwiedzanie polecamy najstarszą zachowaną dzielnicę Plaki, Narodowe Muzeum Archeologiczne, malownicze wzgórza Likavitós i Filopáppou ze świetnymi widokami oraz oczywiście majestatyczny Akropol z Partenonem.