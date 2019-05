Grecki hotel, w którym mieszkał młody Polak przed śmiercią. Zamiast czterech gwiazdek brud, smród i hałas

Zanieczyszczenia, ciągłe krzyki i tragiczne jedzenie - w takich warunkach miał mieszkać młody Polak, który tragicznie zmarł w Grecji. 28-latek zginął podczas jazdy quadem, jego żona znajduje się obecnie w szpitalu.

Za pośrednictwem formularza dziejesie skontaktowała się z nami pani Mariola, która jest jedną z uczestniczek feralnej wycieczki do Grecji . Kobieta przyznała, że warunki ich mieszkania były tak tragiczne, że próbowali wrócić wcześniej do kraju.

- Wczoraj po południu dwójka młodych osób, z którymi przybyliśmy na Zakynthos, wypożyczyła quada - mówił w rozmowie z WP pan Marek. - Mężczyzna, który nim kierował, miał podobno pierwszy raz w życiu jechać takim pojazdem. Dzisiaj rano dowiedzieliśmy się, że mieli wypadek. - On nie przeżył, a jego żona trafiła do szpitala w ciężkim stanie - dodaje turysta.

- Ucierpiały dwie osoby obywatelstwa polskiego. Służby konsularne są w kontakcie z bliskim i organizatorem wycieczki. W związku ze śmiercią jednej z tych osób uruchomiono procedury adekwatne do okoliczności - poinformowała rzecznik MSZ Ewa Suwara w odniesieniu do informacji o wypadku.

Cztery gwiazdki

Ewakuacja

"Hotel w stanie umiemożliwiającym odebranie przez odpowiednie służby, szczególnie naganne w rejonie aktywnym sejsmicznie, objętym wyjątkowo rygorystycznymi wymogami prawa wspólnotowego i krajowego" - zaznaczają Polacy w liście uchybień. Ponadto miejsce ma nie spełniać wymogów przeciwpożarowych ani sanitarnych. Zgodnie ze słowami turystów, gaśnice zostało dostarczone dopiero po trzech dniach pobytu. I to tylko do głównego holu.

Stres i nerwy

- Jesteśmy wszyscy zniesmaczeni tym wyjazdem - opowiada w rozmowie z WP pani Mariola. - Nie mieliśmy szansy odpocząć. Nawet żeby wydrukować reklamację do biura podróży musieliśmy iść do innego hotelu, bo obsługa naszego stwierdziła, że obiekt nie posiada wifi. Warunki, w których przebywamy, uwłaczają godności. Na samo zakwaterowanie czekaliśmy ponad 8 godzin, tylko po to, by wylądować w brudnych pokojach, w których jest tak zimno, że nie da się wytrzymać. Żeby jeść, musimy chodzić do innego hotelu. Stres i nerwy sięgają zenitu - dodaje kobieta.