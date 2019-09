Gruzja praktycznie - kiedy jechać, jak i dokąd?

Które miejsce jest ostatnio najczęściej wybierane przez Polaków na wakacje? Gruzja! Ten kraj przeżywa obecnie swój renesans. Zainteresowanie zwiedzaniem tego egzotycznego kraju położonego na pograniczu Europy i Azji w Kaukazie Południowym jest ogromne. Biura podróży organizują coraz więcej wycieczek do najciekawszych regionów Gruzji, a kolejne linie lotnicze otwierają nowe połączenia.

Dowiedz się więcej o tym przepięknym, intrygującym i niezwykle gościnnym kraju i zaplanuj swój wyjazd marzeń! Sprawdź, kiedy najlepiej wybrać się do Gruzji, jak się do niej dostać i które miejsca warto zobaczyć!

Kiedy jechać do Gruzji? Zdecydowanie najlepszą porą roku nawyprawę do Gruzji, jeśli mamy w planach dużo zwiedzania i poznawanie gruzińskiej kultury, będzie późna wiosna lub wczesna jesień. Temperatury są wtedy najprzyjemniejsze, bo oscylują między +15 stopni Celsjusza, a +20 stopni Celsjusza. Słońca jest bardzo dużo, a kolory budzącej się przyrody wiosną i opadających liści jesienią będą zachwycać i cieszyć oczy.

Zimą warto wybrać się do Gruzji jeśli chcemy pojeździć na nartach i zaznać białego, śnieżnego szaleństwa. Lato z kolei jest w Gruzji bardzo upalne, a i liczba turystów z całego świata duża.

Najlepszym miesiącem na wyjazd do Gruzji będzie wrzesień. Pogoda wtedy wciąż jest ciepła, a przejście z lata do jesieni następuje łagodnie. Szlaki górskie wciąż są wówczas bezpieczne i dostępne dla turystów, krajobrazy zachwycają barwną mozaiką jesiennych kolorów, a w miastach nie brakuje atrakcji w postaci festynów, festiwali artystycznych i obchodów dni miast.

Dodatkowym argumentem za wyjazdem do Gruzji właśnie we wrześniu jest wielkie gruzińskie winobranie. Wrzesień to miesiąc zbioru winogron i rozpoczęcia nowego sezonu winiarskiego. Gruzini ochoczo pracują w tym czasie w winnicach, a poza tym biesiadują i śpiewają. Będąc w tym czasie w Gruzji po prostu musisz spróbować gruzińskiego wina, które uchodzi za najlepsze na świecie! Ma ponad 8000 letnią tradycję i w wielu winnicach wciąż jest wytwarzane tylko i wyłącznie tradycyjnymi metodami.

Jak dostać się do Gruzji? Gruzję można zwiedzać na dwa sposoby - w ramach zorganizowanej wycieczki z biurem podróży lub samodzielnie.Ten drugi sposób będzie o wiele ciekawszy i przyjemniejszy, a co więcej wcale nie musi być drogi.

Na własną rękę najlepiej dostać się do Gruzji jedną z tanich linii lotniczych. Obecnie połączenia z Polski do Gruzji oferuje WizzAir. Do wyboru mamy loty z loty do Kutaisi z Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Ceny są bardzo przystępne, jednak tutaj dużo zależy od wyprzedzenia z jakim kupujemy bilet i terminu wyjazdu. Przykładowo, za lot w obie strony dla jednej osoby z Wrocławia na koniec marca 2020 zapłacimy 508 zł.

Co warto zobaczyć w Gruzji Po przylocie do Gruzji na lotnisko w Kutaisi najlepiej od razu złapać tamtejszą taksówkę, tak zwaną “marszrutkę” i ruszać dalej w głąb Gruzji. W tym niesamowitym kraju jest bardzo wiele interesujących miejsc do zwiedzenia, dlatego nie sposób wymienić ich wszystkich.

Warto zastanowić się co dokładnie chcemy zobaczyć i na co mamy ochotę. Jeśli interesuje nas chodzenie po górach, od razu ruszajmy na północ kraju do wysokogórskiego regionu Swanetia albo kierujmy się w stronę jednego z najwyższych szczytów Gruzji - Kazbegu.