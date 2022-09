Halloween w Energylandii

Wszystko to za sprawą Halloween Time, który w największym, rodzinnym parku rozrywki w Polsce rusza już 10 października i potrwa aż do końca miesiąca! Nowe zabawy, atrakcje, animacje i specjalnie promocje aż do – 50 %! Co jeszcze czeka na Gości w tym czasie? Zobacz, czym tym razem zaskoczy Energylandia!