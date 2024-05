"Halo Polacy". Jak podróżować po Wietnamie? Nie każdy wie, że ten kraj ma kilka stref klimatycznych

Wybierając się do Wietnamu, warto dobrze zaplanować podróż. Mało kto wie, że długość tego kraju ma w linii prostej aż 1650 km. Ta odległość jest porównywana do tej, która dzieli Warszawę i Ateny. Na południu Wietnamu może być upalne lato, podczas gdy na północy będzie trwała tamtejsza „zima”. – Są trzy opcje na podróżowanie po tym kraju. Pierwsza z nich to skuter, ale to jest hardcore i nie polecam, chyba, że ktoś chce przeżyć przygodą. Druga opcja to samolot – drogo, ale szybko – i ostatnia opcja to tzw. sleeping bus, czyli śpiący autobus – mówi w programie Halo Polacy Andrzej Nowak, autor bloga Wietnam Blog. W rozmowie z Moniką Sikorską Polak zdradza najpiękniejsze, jego zdaniem, atrakcje Wietnamu. Zwłaszcza jedno miejsce szczególnie go urzekło. W innych odcinkach tego programu Andrzej opowiada także o najdziwniejszych wietnamskich daniach oraz o tym, z odbyciem jakich rytuałów wiąże się przyjście dziecka na świat. Znajdziesz je w naszym serwisie.